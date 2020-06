Weta Digital, la società di produzione di effetti visivi di Peter Jackson , entra nel mondo dell’animazione e inaugura Weta Animation.

Ad annunciarlo lo stesso Jackson in un comunicato stampa, che insieme a Fran Walsh ha sempre desiderato lavorare nell’animazione e che scriverà, produrrà e dirigerà diversi progetti:

Siamo grandissimi fan dell’animazione in tutte le sue forme, ma può essere un modo lungo, complesso e costoso di fare film. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo creato questa compagnia: per cambiare il modello e aprire la porta a registi e narratori che non avrebbero la possibilità, altrimenti, di mostrare ciò che sanno fare.