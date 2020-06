La Super7 ha aperto i pre-order per la nuova action figure dedicata a, direttamente dal film del 1982 con protagonista

Alta 7″ l’action figure sarà corredata da due teste intercambiabili, l’iconica spada del personaggio, due collane e mani scambiabili. La figure ha un prezzo di $ 45.

Potete vedere un’immagine della figure qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Conan il Barbaro:

La tribù di Conan conosce il segreto dell’acciaio con il quale forgia le spade dei suoi guerrieri. Uomini a cavallo attaccano di sorpresa il villaggio. Nessuno si salva ad eccezione di pochi bambini tra i quali Conan, che vengono portati via come schiavi ed adibiti alla grande macina. Con il passare degli anni a quella vita crudele sopravvive solo Conan che si è trasformato in un gigante spietato il cui solo scopo è vendicare la morte dei genitori. Attraverso varie avventure nelle vesti di un invincibile gladiatore e poi il ladro temerario, Conan, assieme a Valeria e Sabotai, penetra nella reggia di Re Osric che gli affida il compito di riportargli la figlia che Tulsa Doom, capo dei fanatici della potente setta del doppio serpente, ha rapito soggiogandola alla sua volontà. Conan riconosce in Tulsa Doom l’assassino dei suoi genitori. La sua forza non è però pari alla potenza di Tulsa Doom che ha facilmente ragione di lui. Solo l’intervento di Valeria e Sabotai riusciranno a salvarlo e a porlo nelle condizioni, accomunando l’astuzia e la forza, di vendicarsi del malvagio stregone e salvare la figlia di Osric.