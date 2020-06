Sono ancora pochi i cinema che hanno riaperto in Italia, ma giorno dopo giorno, progressivamente, sempre più sale stanno timidamente provando a ripartire. Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno gli incassi sono cresciuti più o meno costantemente, e anche se parliamo di poche migliaia di euro possiamo interpretare questo dato in maniera positiva. Ovviamente il vero ritorno in sala avverrà quando usciranno i primi titoli realmente inediti, ma nel corso della settimana si sono avvicendati sul podio quei film che sono usciti in PVOD durante il lockdown e quindi vengono percepiti come “nuovi” per il cinema: parliamo di Favolacce , che sono alternati in testa al box-office.

L’incasso complessivo, venerdì, è stato di poco più di 20mila euro, con un totale di poco meno di 3.600 spettatori in tutta Italia (gli schermi aperti sono saliti a 250, circa il 7% del totale).

INCASSI ITALIA – VENERDÌ 19/6/2020

I Miserabili – € 3.517 / € 12.714 Favolacce – € 1.916 / € 7.333 Richard Jewell – € 1.586 / € 2.566.303 Bad Boys for Life – € 1.233 / € 1.405.250 Parasite – € 878 / Tot. € 5.555.522 The Grudge – € 861 / € 54.662 C’era una volta a… Hollywood – € 706 / € 11.951.924 Burning: l’amore brucia – € 690 / € 204.879 Tolo Tolo – € 572 / € 46.178.401 Judy – € 504 / € 818.030

