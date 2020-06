Anche, che ha direttoin I Banditi del Tempo e Brazil, ha pubblicato un bel tributo nei confronti dell’attore scomparso ieri a 88 anni.

Ecco la nostra traduzione:

IAN HOLM 1931 – 2020

Il suo Napoleone amerà per sempre vedere piccole cose che si colpiscono l’un l’altra, il suo Mr. Kurtzmann non verrà mai cancellato, ma purtroppo per tutti noi il magnifico Ian Holm ha scelto di lasciare la scena nel suo ottantottesimo anno.

Come Napoleone, Ian non era l’uomo più alto nella stranza, ma aveva una furia interiore che riusciva a intimidire tutti gli altri… era il carburante della sua grandezza.

Era affascinante, educato, conversarci era meraviglioso, ma se un barlume di quel fuoco compariva nel suo sguardo era meglio fare attenzione.

La sua bravura come attore serio era indubbia ma, per me, era il suo genio comico a renderlo straordinario.

Durante le riprese della scena del banchetto ne I Banditi del Tempo, il suo Napoleone ubriaco era così mortalmente serio, così tristemente toccante eppure così dannatamente divertente che non riuscivo a controllare la mia risata, rovinando ciak dopo ciak. Alla fine, l’unico modo per concludere le riprese della scena fu mandare via il regista dal set. Lavora con Ian è sempre stato sorprendente e magico. Migliorava il lavoro di tutti quanti.

Era una gioia conoscerlo, e la sua uscita di scena ha creato in me un vuoto più grande di quanto mi aspettassi. Ma ricordare il suo consiglio di “affondare i denti nelle chiappe della vita” mi sembra il modo migliore per dirgli addio. Aggiungiamo lo splendido numero degli anni della sua vita: 88, in orizzontale, è un doppio infinito; speriamo che sia un tempo e uno spazio sufficiente ad apprezzare il suo munumentale lascito.

Addio Ian, con tanto amore.