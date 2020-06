Quando qualche mese fa la Disney ha acquistato la versione filmata diper destinarla alla piattaforma streaming Disney+ (dove uscirà il 3 luglio), in molti si sono chiesti se il musical sarebbe stato censurato.

Il libretto di Lin-Manuel Miranda contiene infatti alcuni termini non proprio family-friendly, e in passato lo stesso autore aveva affrontato l’argomento (“se dovessi silenziare una parola qua o là per avere accesso al maggior pubblico possibile, va bene. Anche perché i bambini conoscono già il musical a memoria). Oggi tuttavia è entrato maggiormente nel dettaglio su Twitter, alla luce della pubblicazione del visto censura dell’opera nel trailer. Hamilton ha ricevuto un rating PG-13 (sconsigliato ai minori di 13 anni non accompagnati), e Miranda ha così commentato la cosa:

LINGUAGGIO! 1 – Il 3 luglio troverete su Disney+ tutto lo spettacolo, ogni nota e ogni scena, e un conto alla rovescia di un minuto durante l’intervallo (per il bagno!) 2 – Ma l’MPAA ha un regolamento molto restrittivo per quanto riguarda il linguaggio: se viene detto più di una volta “fuck”, arriva il rating R (divieto ai minori non accompagnati, ndr). Abbiamo 3 “fuck” nel nostro spettacolo, quindi… Ho letteralmente rinunciato a tre “fuck” così che i bambini possano vederlo: 1 – A Yorktown, viene silenziato nella frase “i get the f___ back up again” 2 – “Southern *suono di graffio*kin’ Democratic Republicans.” Potete cantare tutto quello che volete a casa (potete persino mettere in sottofondo l’album)! Vi voglio bene, godetevelo.

Miranda ha anche svelato quale “fuck” ha deciso di tenere, ma attenzione perché è uno SPOILER: