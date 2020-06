Dopo l’affare “Via col Vento su HBO Max”, Sky Cinema “corre ai ripari” in Inghilterra aggiungendo un disclaimer sulle “attitudini sbagliate” proposto prima di celebri film quali, Colazione da Tiffany,(sia il cartoon che il film di Jon Favreau), L’Ultimo Samurai, Dumbo,, Aliens – Scontro Finale, Aladdin (il cartone animato),, Lawrence d’Arabia, Tropic Thunder, Lone Ranger, Il Cantante di Jazz e La Piccola Ribelle.

Cercando Il Libro della Giungla della Disney su Sky Cinema (ricordiamo che in UK è possibile fruire Disney+ anche tramite il pacchetto Sky), sia prima del cartoon che del live action compare l’avviso:

Questo film propone delle attitudini, un linguaggio e rappresentazioni culturali che oggi potrebbero risultare offensive.

Un portavoce della compagnia ha spiegato a Variety che:

Sky si impegna a supportare l’antirazzismo e a migliorare la diversità e l’inclusione sia dentro che fuori lo schermo. Esaminiamo costantemente tutti i contenuti dei canali di proprietà di Sky e, dove necessario, agiamo aggiungendo informazioni addizionali per i nostri clienti per dare modo di prendere una decisione informata nel momento in cui scelgono un film o uno show TV da guardare.

La questione dei disclaimer è tornata i auge nei giorni scorsi dopo che HBO Max, la piattaforma di WarnerMedia, ha deciso di rimuovere temporaneamente Via col Vento dal proprio catalogo, in quanto prodotto del suo tempo di cui riflette la sensibilità sui temi dei pregiudizi etnici e razziali, una questione sempre molto delicata in un paese come gli Stati Uniti che ha ancora notevoli difficoltà a fare i conti col proprio passato tanto che il presente ne risulta ancora drammaticamente afflitto, come i recenti fatti di cronaca stanno dimostrando.

La pellicola tornerà online, non si sa ancora con quali tempistiche, con un’introduzione curata da Jacqueline Stewart, professore di cinema presso l’Università di Chicago e conduttore di “Silent Sunday Nights”su Turner Classic Movies.

