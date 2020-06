La notizia che tantissimi fan di Arcadia Cinema aspettavano è arrivata: i tre cinema di Melzo, Bellinzago Lombardo ed Erbusco riapriranno ufficialmente il 17 luglio.

A dare la notizia la stessa catena, che ha pubblicato un breve comunicato su Facebook promettendo di fornire maggiori informazioni in seguito. Arcadia, dopo la fine del lockdown, aveva promesso di riaprire non appena sarebbero stati resi disponibili nuovi film e soprattutto “insieme” a Christopher Nolan. Immaginiamo quindi che la decisione sia maturata in seguito all’annuncio che il 17 luglio, in occasione del decimo anniversario, tornerà in sala Inception. Per l’occasione, la Warner ha anche rivelato che verranno mostrate sequenze in anteprima di Tenet, al cinema dal 3 agosto, e una presentazione esclusiva delle imminenti uscite della major.

📢 VENERDI 17 LUGLIO – ARCADIA CINEMA ripartiamo insieme ! 📢📌 Vi accoglieremo in sicurezza con grande Emozione e Gioia… Pubblicato da Arcadia Cinema su Martedì 23 giugno 2020

Noi di BadTaste.it siamo media partner di Arcadia Cinema, e il 17 luglio saremo in sala con voi per celebrarne la riapertura. Da anni organizziamo anteprime ed eventi nel cinema di Melzo, a partire dalla rassegna estiva di film in Dolby Atmos che abbiamo presentato nella gigantesca Sala Energia nel 2016. Spesso abbiamo presentato in anteprima film della Warner Bros.: da Animali fantastici e dove trovarli a Ready Player One, ai più recenti Shazam! e Joker in 70mm. Per non parlare della presentazione del fumetto di Leo Ortolani “Il buio colpisce ancora” e dell’incontro con Vittorio Storaro per Apocalypse Now Final Cut. Indimenticabile, un anno fa, la grande anteprima evento di Avengers: Endgame, che potete rivivere guardando il video sottostante: