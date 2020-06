Dopodirigerà per la Universal un film sulla città perduta di, che già si era prestata più volte come ispirazione per film fantascientifici o fantamitologici, uno su tutti, il film d’animazione del 2001.

Stando a Deadline, Trevorrow ha iniziato a lavorare al progetto già dalla fine del 2018 ma lo ha tenuto sotto chiave per dare alla sua squadra – guidata dallo scenografo Kevin Jenkins (Star Wars: Episodio IX e Jurassic World: Dominion) – il tempo per fare le dovute ricerche e costruire il mondo prima di stendere la sceneggiatura.

Basato su una storia di Trevorrow e Matt Charman (Il ponte delle spie), Atlantis sarà scritto da Dante Harper, che aveva lavorato a All You Need Is Kill con Tom Cruise prima che diventasse Edge Of Tomorrow – Senza domani, ma anche a Alien: Covenant e Forever di Gareth Edwards.

A dispetto delle precedenti versioni della leggenda di Atlantide, vista come un regno sottomarino, il film di Trevorrow sarà ambientato su un continente perduto nell’oceano Indiano tra Africa, India e Oceania. Si tratterà di una civiltà multiculturale con una tecnologia avanzatissima tra le proprie mani.

Il regista si dedicherà al film dopo aver lavorato a Jurassic World: Dominion.