Dal mercato virtuale di Cannes arriva notizia che la protagonista dicomparirà in un nuovo thriller psicologico horror intitolato

La storia ruota attorno a una giovane madre negli anni ’30 in Oklahoma che viene tormentata dal suo passato e si ritrova intrappolata da terribili tempeste di sabbia. Presto si convince del fatto che la sua famiglia sia minacciata da una presenza misteriosa e decide così di prendere precauzioni straordinarie per proteggerla.

Il produttore di Un gelido inverno Alix Madigan della Mad Dog Films produrrà il progetto con Lucas Joaquin (Love Is Strange) della Secret Engine. Will Joines e Karrie Crouse saranno alla regia su uno script firmato da Crouse, sceneggiatrice di Westworld.

Claire Foy è diventata molto celebre per la sua partecipazione a The Crown tra il 2016 e il 2017 in cui ha interpretato la regina Elisabetta II. Poco dopo è stata scelta da Steven Soderbergh come protagonista di Unsane e da Damien Chazelle per affiancare Ryan Gosling in First Man – Il primo uomo. È stata inoltre protagonista di Millennium – Quello che non uccide per Fede Alvarez, ma purtroppo la pellicola non ha ottenuto il successo sperato.

Cosa ne dite dei primi dettagli dell’horror Dust con Claire Foy nei panni della protagonista? Vi intriga l’idea che l’attrice compaia in un progetto horror? Ditecelo nei commenti!