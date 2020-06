, il film diinterpretato da Richard Dreyfuss e Roy Scheider, ha da poco festeggiato 45 anni, motivo per cui la Universal ha deciso di proporlo, per la prima volta, in 4K in un’edizione steelbook da collezione.

Ed è proprio dagli impegni stampa promozionali per questa attesa release che Richard Dreyfuss ammette e ricorda di come, al tempo, fosse convinto che il film si sarebbe rivelato un fallimento.

In una chiacchierata fatta con Yahoo l’attore racconta:

Tutti sembravano convinti di aver trovato l’oro, ma io ricordo di aver detto “Ma che state dicendo? È solo un filmetto”. E così, quando il film fu finalmente distribuito al cinema, mi ritrovai ad andare nei vari talk show presentandomi come “Il tizio che non aveva fiducia nel lungometraggio”.

Con un incasso worldwide di 470 milioni (dato non aggiornato all’inflazione), Lo Squalo fu il film che diede sostanzialmente il via ai grandi blockbuster estivi, una tipologia di pellicole importantissime ancora oggi in un mercato come quello americano dove la stagione estiva è spesso sinonimo di incassi stellari.

Come vi abbiamo già detto, nel mese di giugno la Universal ha pubblicato per la prima volta in 4k, o ripubblicato, alcuni dei suoi titoli storici come The Blues Brothers, Lo Squalo, Il Gladiatore e Top Gun.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K – LO SQUALO

Genere: Azione/Thriller

Durata: 2 ore e 4 minuti ca.

Video: 2160p UHD DOLBYVISION/HDR10 Widescreen 2.35:1

Audio: Inglese Dolby Atmos; Italiano, Inglese, Francese DTS Digital Surround 2.0 Mono; Italiano, Ceco DTS Digital Surround 5.1; Francese DTS-HD High Resolution Audio 7.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese Per Non Udenti, Ceco, Olandese, Francese, Greco

Contenuti speciali: Il making of de Lo Squalo • The shark is still working: l’impatto e l’eredità de lo squalo • Lo Squalo: il restauro • Scene eliminate e tagliate dal set • Trailer cinematografico originale

Cosa ne pensate di questo aneddoto su Lo Squalo raccontato da Richard Dreyfuss? Ditecelo nei commenti!