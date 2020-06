Dopo la live con gli sceneggiatori e quella con i registi , che hanno riunito alcuni dei più importanti talenti italiani, giovedì vi proporremo una nuova diretta con alcuni importanti documentaristi capitanati da Francesco Zippel (autore del documentario Friedkin Uncut, vincitore del Nastro d’Argento nel 2019).

In questi mesi la situazione legata all’emergenza Coronavirus si è evoluta, e dal lockdown siamo passati alla convivenza con l’epidemia: come dicevamo all’epoca, i film non potranno non tenerne conto, compresi i documentari che si occupano di registrare la realtà. Come faranno? Su cosa fare, cosa scrivere, come gestire le storie nell’era durante e post Covid-19, nasce questo nuovo evento che BadTaste.it ospita giovedì 25 giugno in diretta streaming sul suo canale YouTube alle 18:00.

Saranno un paio d’ore (e rotte) di confronto con diversi registi, accuratamente alternati. Ognuno avrà il suo tempo per proporre, capire, parlare e fornire idee ma soprattutto ognuno potrà rispondere a domande, stimoli e richieste degli utenti.

La lista degli invitati che interverranno è:

Beniamino Barrese ( La Scomparsa di mia Madre )

( ) Federica Di Giacomo ( Liberami! )

( ) Agostino Ferrente ( Selfie )

( ) Francesca Mazzoleni ( Punta Sacra )

( ) Roberto Minervini ( Che fare quando il mondo è in fiamme? )

( ) Stefano Savona ( La Strada di Samouni )

( ) Giorgio Testi ( Nick Drake – Songs in a Conversation )

( ) Gianni Troilo ( Frida! Viva la Vida )

( ) Francesco Zippel (Friedkin Uncut)

Ci sarà a anche un contributo (più unico che raro) di Franco Maresco, vincitore l’anno scorso del premio speciale della giuria al Festival di Venezia per La mafia non è più quella di una volta.

Lungo le due ore potrete commentare su YouTube: i commenti saranno considerati come possibili spunti, come domande e questioni da affrontare.