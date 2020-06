È stato mostrato durante la presentazione alla stampa del listino 01 un primissimo trailer didi, preceduto da un video dello stesso Mainetti che si dice contento del fatto che il film uscirà al cinema e verrà visto al cinema. Il trailer contiene ancora effetti speciali provvisori, quindi non sarà esattamente quello definitivo né può essere ancora realmente diffuso, ma appare a tutti gli effetti come la “penultima bozza” di un trailer definitivo ed è bello lungo (più di due minuti). Vedendolo è possibile capire look, qualità delle immagini e anche un po’ di trama e di riferimenti.

Da che era prevista un’uscita autunnale, il film sarà invece in sala il 16 dicembre.

Di seguito vi descriviamo cosa si vede nel trailer e cosa si capisce.

Inizialmente i personaggi principali sono introdotti nella loro professione uno a uno: come sappiamo lavorano nel circo, li vediamo durante le loro performance sulla pista con il pubblico, poi si apre il tendone e fuori c’è un bombardamento. Subito il contrasto forte tra una parte nel circo sognante e una esterna girata in modi impeccabili da vero cinema di guerra fa il suo effetto e un po’ ricorda l’inizio di La ballata dell’odio e dell’amore di Alex de la Iglesia.

Il film, sembra di capire, si svolge tutto dopo un grande bombardamento che forse lo apre proprio. Lungo il trailer ci sono moltissime immagini di Roma distrutta, palazzi a metà, macerie ovunque, i personaggi che girano con un carrozzone o dormono intorno a falò improvvisati. Il loro piano è farsi documenti falsi e scappare in America.

Claudio Santamaria, l’uomo peloso, rinfaccia però a Tirabassi (che li guida) che loro non hanno una vita fuori dal circo, che sono per l’appunto dei freak per i quali è impossibile stare con le altre persone.

Nel trailer non c’è, ma sappiamo dalla sinossi che la loro guida (sempre Giorgio Tirabassi) a un certo punto scompare e loro rimangono da soli a vagare per la Roma occupata.

E per l’appunto vediamo subito dopo Roma che è comandata dai nazisti, si capisce che sono loro i villain e hanno un grosso ruolo nel film. Li vediamo nelle strade, li vediamo che organizzano i flussi di persone, transennano passaggi e fanno cose da nazisti (tipo sparare in testa alla povera gente davanti a tutti).

Capiamo inoltre che il personaggio di Pietro Castellitto è il più leggero e, come già capitava in Lo Chiamavano Jeeg Robot, la maniera in cui l’ironia è inserita nell’azione sembra molto centrata e forte.

Fino a questo punto del trailer, a parte il bombardamento iniziale, il ritmo è molto quieto, sembra una storia di esuli e mira a illustrare lo scenario più che altro. Quando però viene introdotto il fatto che la più giovane dei freak ha un “potere” vero e proprio (ma dagli effetti speciali è facile intuire che ce li abbiano tutti, dall’uomo forzuto a Pietro Castellitto che comanda gli animali) che lei stessa non capisce bene, non sa usare, reprime ma è il più potente di tutti (e nemmeno noi capiamo cosa sia ancora, le si illumina il petto a tratti, dà una scossa a Pietro Castellitto che la bacia), tutto entra nel vivo.

Compare un circo opulento pieno di croci uncinate (il circo organizzato dai nazisti), ci sono i partigiani nei boschi come in Il Labirinto del Fauno, e poi sparatorie. Viene introdotto quello che sembra l’altro polo del film: la resistenza. I freak si trovano in mezzo tra due fuochi quindi, i partigiani li vorrebbero con loro e i nazisti hanno capito che hanno dei poteri e quindi li pretendono.

Ci sono numeri musicali del circo nazista che sono filmati benissimo e c’è tutto un apparato che comincia a slittare da storico a fumettistico in maniera impeccabile, cioè diventa più esagerato, espressionista e caricato. Che è bene.

A questo punto il trailer entra proprio nel vivo con un montaggio d’azione serratissimo: esplosioni, vento, assalti ai treni, luci fortissime che seguono strani fenomeni, tutto il repertorio classico fatto come si deve. Come detto all’inizio, gli effetti speciali non sono definitivi ma a una prima occhiata non sembra, o quantomeno non si notano parti che appaiano evidentemente “provvisorie”. Visto il genere del film questa è la notizia migliore: non c’è nemmeno un’immagine che sia meno che “appropriata” alle grandi ambizioni e all’hype che si è creato nel tempo.

Come si conviene ai trailer seri, dopo il montaggio d’azione c’è una scena con una battuta d’umorismo, compare il titolo su schermo nero, e poi un’altra scena di chiusa, una che sembra far capire che la storia dei freak è proprio incastrata in quella della resistenza, che loro cioè si battono contro i nazisti per se stessi, per non esserne preda, ma intorno a loro c’è una città intera che si batte senza poteri e con scaltrezza. Che, di nuovo, non è niente male e richiama (alla lontana) quel meccanismo da Del Toro di inserire una storia fantastica dentro la Storia reale.

Freaks Out è scritto dallo stesso Mainetti e da Nicola Guaglianone. Michele Braga e lo stesso Mainetti hanno firmato le musiche.

Il cast comprende Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini nella parte dei 4 protagonisti e Max Mazzotta, Giorgio Tirabassi e Franz Rogowski come co-protagonisti. Nel cast anche Francesca Anna Bellucci, Michelangelo Dalisi, Eric Godon, Emilio De Marchi, Anna Tenta, Astrid Meloni, Olivier Bony.

Il film è co-prodotto da Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema e la belga Gapfinders.

