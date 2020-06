Nonostanteavesse confermato sulle pagine di Empire che il nuovo film disi sarebbe intitolatoe avrebbe avuto per regista, da una più recente intervista con Diabolique magazine arriva notizia di un nuovo titolo.

Non più Evil Dead Now ma Evil Dead Rise, come potete leggere nella dichiarazione che vi proponiamo qui di seguito:

Diabolique: Nulla di nuovo su Evil Dead? BC: Il titolo ufficiale è Evil Dead Rise. Stiamo per consegnare una nuova stesura della sceneggiatura. Non credo succederà nulla prima del 2021. Ce la metteremo tutta e siamo molto emozionati. Sarà una partita tutta nuova. E basta con le case nel bosco.

Come già nel film di Fede Alvarez uscito nel 2013, la pellicola non avrà come protagonista Ash – che abbiamo invece ritrovato nella serie tv – e proporrà nuovamente una protagonista femminile. Bruce Campbell sarà però coinvolto come produttore:

Da questo punto in avanti i film devono reggersi sulle proprie gambe. Cosa che va benissimo e che, anzi, è alquanto liberatoria. Puoi avere eroi differenti, eroine differenti in questo caso. Questo sarà un po’ più dinamico. Vogliamo che la serie possa andare avanti e che sia adeguata ai tempi. Per questo il mantra è che i nostri eroi o eroine debbano essere persone normali. È su questo solco che vogliamo continuare.

Lee Cronin ha diretto The Hole in The Ground ed è stato scelto da Sam Raimi in persona.

Quanto attendete questo nuovo capitolo di La Casa intitolato Evil Dead Rise? Ditecelo, come al solito, nello spazio dei commenti in calce all’articolo.