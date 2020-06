Secondo quanto rivelato dall’ Hollywood Reporter il regista(Deadpool 2, Atomica Bionda) sarebbe stato scelto dalla Sony Pictures per dirigere il thriller

L’opera si baserà su una sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz (Fear Street) che attualmente sta per essere revisionata dallo stesso Leitch.

Bullet Train pone la sua attenzione su un gruppo di sicari e di assassini in viaggio su un treno per Tokyo. Il progetto è stato descritto come un mix tra Speed (film con Keanu Reeves) e Non-Stop, lungometraggio con Liam Neeson.

Leitch produrrà anche il film insieme a Kelly McCormick della 87North. Brittany Morrissey supervisionerà il progetto a livello produttivo per la Sony Pictures. La major spera di poter iniziare le riprese del lungometraggio già in autunno.

Tra i produttori figurano anche Antoine Fuqua (collegato inizialmente al progetto come regista) e Kat Samick.

Tra i lavori come regista di Leitch ricordiamo John Wick (girato insieme a Chad Stahelski) con Keanu Reeves, Deadpool 2, Atomica Bionda con Charlize Theron e il più recente Fast & Furious – Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba. Tra i suoi prossimi lavori ci saranno invece titoli come l’adattamento di The Division e Undying Love.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di David Leitch? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!