L’influenza riguarda, naturalmente, gli stunt sul set. Vedere Cruise all’opera con acrobazie da brivido ha colpito molto l’attore, che dal collega ha imparato a guardare questa parte della realizzazione di un film sotto una nuova luce.

“Ho sempre apprezzato girare la roba più fisica” ha commentato l’attore. “Lavorare con Tom Cruise ha davvero aiutato – o peggiorato, agli occhi dei produttori – il mio gusto per gli stunt. Adesso voglio davvero farli perché credo siano una componente essenziale dei personaggi che interpreto“.

A quel punto l’attore ha parlato della sua esperienza sul set di The Witcher, per cui non ha voluto ricorrere a controfigure durante le scene d’azione (a meno che non si trattasse di acrobazie davvero rischiose):

Se il pubblico guarda Geralt sullo schermo, deve credere che quello sono io. Altrimenti sarebbe come se tradissi il personaggio in un certo senso, perciò ho fatto tutto quello che la produzione mi ha concesso di fare.

Nel cast del sesto capitolo di Mission: Impossible torneranno, insieme a Tom Cruise, anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, oltre a Vanessa Kirby e Henry Cavill. Alla regia del film torna Christopher McQuarrie (già regista di Mission: Impossible – Rogue Nation, Jack Reacher – La Prova Decisiva e premio Oscar per la sceneggiatura de I Soliti Sospetti di Bryan Singer).

Il film è arrivato il 29 agosto 2018 nelle nostre sale.