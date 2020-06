L’ Hollywood Reporter in una recente intervista chiesto adi parlare del suo ruolo nell’acclamato horror Hereditary – Le radici del male (2018) e di una particolare e inquietante scena che lo vede protagonista.

Vi proponiamo un estratto dall’intervista qui di seguito:

Scommetto che te lo dicono in molti, ma la scena dell’incidente d’auto in Hereditary è una delle più inquietanti che abbia mai visto. So che spesso, quando il cast e la troupe di un film devono girare scene pesanti come questa cercano di rendere l’atmosfera sul set più leggera e spensierata. Per te, quel giorno, è stato così?

Veramente, no. Non è stato così. Nel mio caso nello specifico trovo che alleggerire l’atmosfera troppo in questi casi distragga e faccia perdere la giusta concentrazione. Preferisco semplicemente rimanere nella parte. Ho messo le cuffie e ho cercato di rimanere nello spirito della scena. Molte scene sono troppo complicate per provare ad accendere e spegnere l’interpretazione in modo intermittente.

Quella scena in particolare ti ha “dato alla testa” per parecchio tempo dopo averla girata? Scusa il gioco di parole…

(Ride) Penso che mi abbia dato alla testa sul momento, sì. Penso che l’intero film a dire il vero sia stato parecchio complicato in questo senso. Mi è rimasto addosso. Quella scena in particolare mi ha tormentato per parecchi giorni dopo averla girata. Ma il film in generale cattura l’attenzione in questo senso in molte scene costantemente, mi tormenterà parecchio.