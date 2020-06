Come vi abbiamo detto un paio di giorni fa, durante la presentazione alla stampa del listino 01 è stato mostrato un primissimo trailer diil nuovo film diche nel cast ritroverà, fra gli altri,il protagonista di Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Oltre al trailer (questo il nostro articolo con la descrizione di quello che abbiamo visto) è stata comunicata anche la nuova data di uscita, fissata al 16 dicembre.

Claudio Santamaria ha affidato al suo profilo Instagram un post celebrativo della notizia.

L’attore scrive:

FINALMENTE! Il 16 dicembre Freaks Out di @gabriele.mainetti uscirà al cinema, e tutto il sudore versato (soprattutto il mio che ero coperto di peli) verrà ripagato. Non vedo l’ora di farvi vedere questo nuovo strabiliante parto della mente creativa di Gabriele Mainetti e @nicola.guaglianone che sono sicuro vi sorprenderà ancora di più di quanto non ha fatto Lo chiamavano Jeeg Robot. A presto! 🐺 #freaksout #freak #freaks #circo #circus #secondaguerramondiale #worldwar2 #lochiamavanojeegrobot

Freaks Out è scritto dallo stesso Mainetti e da Nicola Guaglianone. Michele Braga e lo stesso Mainetti hanno firmato le musiche.

Il cast comprende Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini nella parte dei 4 protagonisti e Max Mazzotta, Giorgio Tirabassi e Franz Rogowski come co-protagonisti. Nel cast anche Francesca Anna Bellucci, Michelangelo Dalisi, Eric Godon, Emilio De Marchi, Anna Tenta, Astrid Meloni, Olivier Bony.

Il film è co-prodotto da Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema e la belga Gapfinders.

Cosa ne pensate di questo post celebrativo di Claudio Santamaria e quanto attendete Freaks Out di Gabriele Mainetti? Potete commentare, come al solito, qui sotto in calce all’articolo o sul forum.