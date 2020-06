In una intervista rilasciata a ComingSoon.net,ha parlato della sceneggiatura, mai diventata film, per, sequel delle due leggendarie pellicole di Joe Dante.

Al popolare sito americano ha spiegato:

Doveva essere principalmente un sequel diretto del primo film che non avrebbe in alcun modo rinnegato il secondo, ma che vedevo proprio come un passaggio del testimone della storia che sarebbe restata più nei toni dell’originale. Credo che fu proprio quello a farmi ottenere il lavoro. Dissi “C’è un sacco di humor nel film che sarà anche aiutato dalla classica partitura di Jerry Goldsmith che ci darà il permesso di fare qualche risata, ma sarà principalmente un film horror”. Queste piccole creature sono a tutti gli effetti dei killer a sangue freddo. Sono delle piccole creature psicotiche che uccidono chiunque. È da lì che comincia tutto. Cercavo di preservare l’ironia e l’humor, ma partendo dalle fondamenta stesse di Gremlins che è un horror, una cosa che mi ha sempre esaltato.

Carl Ellsworth ha parlato di questa sua avventura per Gremlins 3 durante gli impegni stampa di di Unhinged, il thriller psicologico da lui scritto con Russell Crowe. Nel suo CV Ellsworth ha le sceneggiature di Red Eye, il thriller di Wes Craven, del remake di L’Ultima Casa a Sinistra e Disturbia.

Circa il lavoro fatto insieme a Chris Columbus, sceneggiatore del primo episodio, sul terzo Gremlins aggiunge:

L’ultima volta che ho messo mano allo script è stato tre anni fa. Ero realmente emozionato anche perché ho avuto modo di lavorare con Chris Columbus e fui davvero soddisfatto della storia elaborata. Mi dispiace davvero che non abbia visto la luce del giorno. Sono anche diventato amico di Zach Galligan, il Billy Peltzer originale e non vedeva l’ora di tornare nella parte. Era eccitato all’idea che lui e Gizmo, in Gremlins 3, sarebbero stati l’equivalente di Han e Chewbacca in Star Wars: Il Risveglio della Forza. E la sua idea non era così distante da quella che avevamo elaborato. Ci sarebbe stata anche una piccola parte per Phoebe Cates, ma il centro della storia sarebbe stato Gizmo. La storia dei Gremlins sarebbe stata esplorata maggiormente.