In una recente intervista con Variety a proposito del suo ultimo progetto Netflix intitolato Stateless,ha parlato di, il nuovo film di James Gunn.

L’attore che interpreta Captain Boomerang non si è sbilanciato troppo sulla pellicola, ma ha parlato di una sequenza nello specifico che è stata particolarmente divertente:

Non posso dire molto, ma c’è una scena in particolare in cui mi sono bagnato un bel po’ assieme ad altre persone e da questo sono scatenate tante risate. Quando trascorri ore su ore in una vasca d’acqua con un mucchio di persone mentre cerchi di stare a galla, con polistirolo inserito in ogni fessura del costume per ridurre il peso, alle 4 del mattino, le cose diventano per forza esilaranti.