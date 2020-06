Mentre l’Italia riparte dopo l’emergenza Coronavirus, gli Stati Uniti sono ancora nel vivo della pandemia, e così dopo un aumento di casi e alla luce di una situazione ancora molto instabile, la Warner Bros. Pictures ha deciso di rimandare ulteriormente l’uscita di

La pellicola doveva arrivare a metà luglio, poi era di recente slittata al 31 luglio e adesso arriverà il 12 agosto. In Italia era previsto per il 3 agosto, ma a questo punto attendiamo comunicazioni anche sull’uscita nel nostro paese.

“La Warner Bros. si impegna a portare ‘Tenet’ agli spettatori al cinema, sul grande schermo, quando gli esercenti saranno pronti e i responsabili della salute pubblica daranno il via libera” ha commentato un portavoce dello studio. “In questo momento quello di cui c’è bisogno è flessibilità, perciò non stiamo trattando questo film come una tipica uscita cinematografica. Abbiamo scelto di far uscire il film a metà settimana per permettere al pubblico di scoprirlo con calma, intendiamo restare al cinema più a lungo, molto più della norma, sviluppando così una strategia di uscita molto diversa eppure di successo“.

Inception sarebbe dovuto tornare al cinema il 17 luglio (anche in Italia) con un’anteprima di Tenet e dei prossimi titoli Warner, ma lo studio ha deciso di rimandare anche il film con Leonardo DiCaprio, che adesso arriverà il 31 luglio.

Il primo film ad approdare nei cinema doveva essere Il giorno sbagliato con Russell Crowe, atteso per il 10 luglio, ma a questo punto dovrebbe slittare. Fonti del Reporter sostengono che il prossimo film a subire un rinvio sarà Mulan, al momento con un’uscita prevista per il 24 luglio.

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures il 12 agosto negli Stati Uniti.