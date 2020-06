Se c’è una cosa che i fan dello Snyder Cut hanno sempre fatto, sin dall’inizio del movimento, è stato sostenere Zack e sua moglie Deborah sin dalla morte di una delle loro figlie, Autumn, che si tolse la vita nel marzo 2017.

Ogni campagna per portare a compimento la visione del regista per la sua Justice League è sempre stata accostata a donazioni e stanziamento di fondi per la prevenzione del suicidio.

Poche ore fa il regista ha diffuso un’immagine per ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte del movimento della Snyder Cut e che hanno portato la somma a superare i 200 mila dollari.

“La conclusione… è che avete salvato vite. Questo movimento così potente è magnifico“.

The bottom line… you have saved lives. This powerful movement is amazing. #afsp pic.twitter.com/LHS9OzekV2 — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 25, 2020

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate e quanto attendete la Snyder Cut di Justice League firmata da Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!