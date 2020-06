Il noto artistacontinua a diffondere in rete tramite Facebook dei suoi vecchi e apprezzatissimi lavori del passato. Negli scorsi giorni, ad esempio, ha pubblicato in rete un suggestivo artwork realizzato nel 1991 per la cover della colonna sonora di, amato film animato targato Disney.

Potete vedere la suggestiva illustrazione qua sotto:

Drew’s 1991 soundtrack cover art for #Disney’s “Beauty and the Beast”. 🌹 Pubblicato da Drew Struzan su Lunedì 22 giugno 2020

Ecco la sinossi ufficiale del film animato Disney:

Molto tempo fa, un principe viziato ed egoista viveva tra gli agi del suo palazzo. Un giorno, durante un temporale, una vecchia donna bussò al portone per chiedere rifugio offrendosi di pagare con una rosa, ed il principe la cacciò malamente. Ma questo fu un grosso sbaglio: la vecchia era in realtà una fata che lo stava mettendo alla prova. Lui non la superò e venne punito con la trasformazione in una Creatura mostruosa. Tutto il castello pagò le conseguenze del sortilegio e ogni suo abitante fu trasformato in un curioso oggetto casalingo animato. Solo se avesse scoperto l’amore e se si fosse dimostrato capace di farsi amare entro il suo ventunesimo compleanno, il principe avrebbe spezzato l’incantesimo. Il tempo passa, ma nulla cambia, il castello resta per anni isolato da tutto e tutti. Fino all’arrivo di Belle, una bella ed intelligente ragazza che adora leggere libri e sogna di vivere le avventure che trova nelle loro pagine…

