In rete è approdata la prima immagine di, dramma dalle tinte soprannaturali con(Prometheus) diretto da

L’opera segue la storia di una coppia islandese, María (Rapace) e Ingvar (Hilmir Snaer Gudnason), che vive con il loro gregge di pecore in remota fattoria. Quando la coppia trova un neonato nel loro terreno agricolo decidono di tenerlo e allevarlo come se fosse loro. Questa nuova prospettiva inaspettata porta gioia nella famiglia, una gioia destinata a distruggersi.

“Una sceneggiatura come questa è rara, e ho sentito che dovevo fare questo film”, ha dichiarato nei mesi scorsi la Rapace, “Non ho mai fatto nulla di simile in passato [..]”.

Il film è stato co-scritto dall’autore islandese Sjón, nominato all’Oscar per i testi di Dancer in the Dark di Lars von Trier. Potete vedere l’immagine qua sotto:

La pre-produzione del progetto è già in atto. Le riprese di Lamb dovrebbero iniziare il prossimo anno.

Di recente abbiamo visto Noomi Rapace in film come Seven Sisters, Angel of Mine, Close, Rapina a Stoccolma, Bright

Codice Unlocked, Rupture e Child 44 – Il bambino n. 44.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto cinematografico con Noomi Rapace? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: BD