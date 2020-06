Dopo il trailer è approdato in rete anche il primo poster di, disaster movie cin(Deadpool).

La sinossi recita: “Una famiglia lotta per sopravvivere mentre una cometa sta per distruggere il pianeta Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua moglie Allison (Morena Baccarin) e il giovane figlio Nathan compiono un pericoloso viaggio verso un posto sicuro”.

Ric Roman Waugh, regista con cui Butler ha già collaborato per Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, ha diretto il lungometraggio.

Il film approderà nelle sale americane il 14 agosto. Potete vedere il poster qua sotto:

Abbiamo visto Butler recentemente in Hunter Killer – Caccia negli Abissi, The Vanishing – Il mistero del Faro e in Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen. Prossimamente apparirà invece in pellicole come Afterburn e nel sequel di nella Tana dei Lupi.

Morena Baccarin è invece apparsa in Deadpool, Deadpool 2, Elliot – La piccola renna, Spy, Back in the Day e in serie TV come Una Serie di Sfortunati Eventi, The Flash, Gotham, The Mentalist e Homeland – caccia alla Spia.



Cosa ne pensate del poster di Greenland con Gerard Butler e Morena Baccarin? Diteci la vostra nei commenti!

