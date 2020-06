Sono passate due settimane da quando l’Italia ha dato il via libera alle riaperture dei cinema: da allora gli incassi hanno registrato una crescita lenta ma costante, aiutati non tanto dall’uscita di nuovi film (anzi, il rinvio di Tenet al 26 agosto ha gettato molti esercenti nello sconforto) ma dalla progressiva riattivazione degli schermi. Nel corso del weekend il numero complessivo di sale è salito a quasi il 14% del potenziale totale (poco più di 500): sempre pochissime, ma è bastato per far crescere il box-office di quasi il 30% rispetto al primo finesettimana.

Complessivamente, da giovedì a domenica, sono stati raccolti 139mila euro, per un totale di 24.500 presenze (in crescita rispetto al primo weekend). 91 le città che hanno registrato incassi almeno in una di queste giornate, in testa a tutte Milano, che nei quattro giorni ha registrato 29.300 euro in incassi e 4.500 presenze. Segue Verona, con 10.200 euro e 1.400 presenze, mentre chiude il podio Roma, con 8.200 euro e 1.400 presenze.

Si mantiene in testa alla classifica I Miserabili: il film di Ladj Ly raccoglie altri 15.892 euro e sale così a 52.676mila euro complessivi. Favolacce, al secondo posto, raccoglie 10.885 euro e sale a 28.739. Continua quindi la preferenza, da parte del pubblico, per film che non erano ancora usciti in sala (entrambi sono disponibili già on demand). Chiude il podio Parasite, con 10.716 euro e un totale di 5.5 milioni di euro. Da notare, al quarto posto, una new entry: Si muore solo da vivi, uscito anche on demand, che incassa 8.285 euro.

INCASSI ITALIA – WEEKEND 25/28 GIUGNO 2020

I MISERABILI – € 15.892 / € 52.676 FAVOLACCE – € 10.885 / € 28.739 PARASITE – € 10.716 / € 5.575.604 SI MUORE SOLO DA VIVI – € 8.285 / € 8.755 SE UN GIORNO TORNERAI – € 5.321 / € 5.321 MEMORIE DI UN ASSASSINO – € 4.438 / € 324.410 DOPO IL MATRIMONIO – € 4.386 / € 10.300 CENA CON DELITTO – € 4.257 / 5.083.177 ODIO L’ESTATE – € 3.207 / € 7.439.152 BAD BOYS FOR LIFE – € 2.939 / € 1.411.902

