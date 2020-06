ha ricordato la sua esperienza col personaggio di Nux in, il capolavoro di George Miller uscito nel maggio del 2015 nelle sale di tutto il mondo.

L’occasione è arrivata da un’intervista fatta da Nicholas Hoult con Variety (ecco il link al video su Twitter).

Con qualcosa come Mad Max si avverte, per certi versi, una sensazione da film indipendente perché George Miller ha impiegato davvero tanto tempo e risorse mentali per dare una storia a ogni personaggio, tanto che mi spediva tutti questi video che tracciavano completamente la traiettoria di Nux, il personaggio che ho interpretato, dalla sua nascita fino al momento in cui lo incontriamo nel film, senza dimenticare chiaramente la sua evoluzione nel lungometraggio stesso. Con Mad Max c’erano a disposizione un sacco di soldi, ma tutto è stato fatto nel modo in cui una pellicola come quella doveva essere fatta, nel contesto ambientale adeguato, con tutti i mezzi, e tutti quei soldi sono stati spesi in una maniera che rendeva più facile per un attore immergersi nelle ambientazioni e impiegarle per la performance.