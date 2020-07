Deadline annuncia cheha siglato un accordo di prelazione con la New Republic Pictures impegnandosi con la sua casa di produzione Dirty Films (che gestisce con Andrew Upton).

La New Republic, guidata dai produttori Brian Oliver e Bradley Fischer, ha prodotto – tra i vari film – il film biografico su Elton, Rocketman, e il film di guerra di Sam Mendes 1917.

La Dirty Films ha invece di recente lavorato alla serie Hulu Mrs. America e alla serie australiana Stateless, che approderà su Netflix a luglio.

“Conosco Cate e Andrew da quasi dieci anni e ho avuto il privilegio di lavorare con Cate a due film” ha dichiarato Fischer, che ha collaborato con l’attrice a Il mistero della casa del tempo e a Truth: Il prezzo della verità. “Sebbene sia appurato che parliamo di una delle attrici più grandi del cinema e del teatro, Cate ha anche una mente imprenditoriale feroce e un istinto per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di eventi cinematografici trascinanti e commoventi in linea con quelli che io e Brian stiamo costruendo alla New Republic“.

Cate Blanchett ha già un sarà prossimamente in Armageddon Times, il nuovo lungometraggio diretto da James Gray e prodotto dalla RT Features, ma anche in Don’t Look Up, il film Netflix di Adam McKay il cui cast comprende già Jennifer Lawrence. Sarà inoltre Lilith nel film di Borderlands diretto da Eli Roth.