cade in piedi: a febbraio l’addio dell’executive dopo oltre vent’anni alla guida della 20th Century Fox (dovuta all’acquisizione da parte della Disney) aveva scosso Hollywood , oggi la Paramount Pictures ha annunciato di averla nominata Presidente di Paramount Motion Picture Group. La Watts farà riferimento direttamente al CEO Jim Gianopulos (con cui aveva lavorato per anni alla Fox) e guiderà lo studio cinematografico a partire dal 20 luglio. Wyck Godfrey, che aveva ricopriva la carica dal 2018, tornerà a produrre film e serie tv.

Si tratta di una mossa molto sensata: squadra che vince non si cambia, la collaborazione tra Watts e Gianopulos ha creato grandi successi alla Fox e la Paramount ha davvero bisogno di un duo come questo alla guida della propria divisione cinematografica. Nel suo ruolo, la Watts supervisionerà tutte le operazioni dallo sviluppo creativo alla distribuzione, passando per il casting, la produzione e la post-produzione, con l’aiuto di Elizabeth Raposo che rimarrà presidente di produzione.

“Emma è uno dei dirigenti più straordinari dell’industria cinematografica,” ha commentato Gianopulos. “Ho lavorato con lei per quasi due decenni durante la sua carriera alla Fox e l’ho vista diventare la straordinaria leader e il talento creativo che è oggi. Mentre la Paramount continua la sua evoluzione e la sua crescita, sono felice che lo studio cinematografico sia guidato da una persona con il suo impeccabile gusto, i suoi rapporti con i talent e la sua visione innovativa.”

“La storia ricca e l’impegno nel raccontare storie diverse e uniche della Paramount sono elementi essenziali in un’epoca in evoluzione così rapida come la nostra,” ha aggiunto la Watts. “Non vedo l’ora di lavorare insieme a Jim e al resto del team della Paramount per continuare a creare un ambiente che non solo fornisca stabilità e fiducia nell’industria, ma valorizzi anche la comunità creativa spingendola a fare del suo meglio”.

In 22 anni di lavoro alla Fox, la Watts ha lavorato con registi come James Cameron, James Mangold, Matt Reeves, Ridley Scott e Bryan Singer, producendo film come Una notte al museo, The Greatest Showman, Bohemian Rhapsody, The Martian, Deadpool, Logan, Avatar e West Side Story di Steven Spielberg.

Fonte: Deadline