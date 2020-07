ha partecipato a un lungo podcast di ThePlaylist , e durante la conversazione ha ovviamente parlato del suo coinvolgimento inconfermando di essere giunta nel Regno Unito per l’inizio delle riprese, previsto per i prossimi giorni . Al momento l’attrice si trova in quarantena.

Vi riportiamo la nostra trascrizione e traduzione del passaggio:

Mi trovo qui, sono nel Regno Unito ora! Avevamo appena iniziato le riprese quando è scattato il lockdown e siamo dovuti tornare a casa, negli Stati Uniti. Ora sono in quarantena, non abbiamo ancora riiniziato a girare ma abbiamo preparato tutti i piani per farlo, sta ripartendo tutto. Ciò che mi fa tantissimo piacere è il fatto che ci siano tantissime precauzioni e indicazioni sulla sicurezza. Non si tratta del minimo, ma del massimo. L’obiettivo è che tutti lavoriamo al massimo della sicurezza. È davvero importante, ed è l’unico motivo per cui possiamo continuare a girare. Stiamo facendo un film, nulla per cui valga la pena rischiare la vita, e la Universal, la produzione e tutti quelli che sono coinvolti (medici e sindacati) hanno creato un piano che personalmente mi fa sentire davvero al sicuro. Per questo mi trovo qui, altrimenti non sarei venuta!