La Warner Bros. ha diffuso oggi un nuovo poster di, l’atteso film di Christopher Nolan che approderà nei nostri cinema mercoledì(e non il 3 agosto come precedentemente annunciato), mentre negli Stati Uniti arriverà il 12 dello stesse mese.

La locandina preannuncia che la pellicola sarà “solo al cinema” mercoledì 12 agosto.

Ecco anche un poster internazionale:

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.