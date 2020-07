Nonostante i piani relativi al concretizzarsi delladisiano cominciati prima del lockdown dovuto alla pandemia del nuovo Coronavirus, Henry Cavill è convinto che la crescita dello streaming, in questi mesi in cui abbiamo necessariamente dovuto trascorrere un sacco di tempo a casa per rallentare il contagio e appiattire la curva, sia stato un fattore di estrema importanza.

In una chiacchierata fatta con Variety, Henry Cavill si è così espresso circa l’arrivo della Snyder Cut di Justice League su HBO Max:

Non so dire se sono propriamente sorpreso. Con tutto quello che è accaduto quest’anno, il lockdown, i cinema costretti a chiudere e le piattaforme streaming che sono diventate la nostra principale fonte d’intrattenimento, non posso dire di essere del tutto sorpreso. Penso sia una di quelle occasioni in cui si è aperta una finestra in termini di opportunità e penso sia fantastico che Zack abbia finalmente modo di poter far sì che le persone vedano quello che aveva intenzione di fare. È una cosa importante per un regista che vuole raccontare una storia. Quando non ne hai la facoltà è sempre un accadimento alquanto triste.

Quando ai continuo rumour circa il suo ritorno nei panni di Superman, Henry Cavill spiega:

Queste indiscrezioni diventano ogni giorno più selvagge. L’ammontare di roba che leggo online è straordinario, se non addirittura frustrante a volte. Specie quando vedi le persone che danno come perentoria e assodata la “fuffa”. “No, non è così. Non ci sono neanche state delle conversazioni a riguardo!”. Ovviamente l’unica cosa che conta è che le persone siano emozionate per questa cosa, è importante emozionarsi per un personaggio come Superman. Che è fantastico. Se la gente ne parla, anche inventandosi fatti inesistenti, per me va bene, perché significa che vogliono di nuovo avere a che fare con quel personaggio. Personaggio che, in un mondo ideale, amerei interpretare ancora.

Ricordiamo che, stando all’ultimo rumour, l’attore non parteciperà a un film in solitaria come un sequel di L’Uomo d’Acciaio, ma è in fase di negoziazioni per un’apparizione in un altro capitolo del DCEU (ora un nome ufficiale).

