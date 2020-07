Se siete fan della saga die state orbitando intorno alle zone di Orlando, Florida, forse c’è una cosa che potrebbe interessarvi. Su Airbnb è possibile affittare Wizard’s Way, ovvero una grande villa arredata e decorata in pieno stile Harry Potter.

L’abitazione ha 8 camere da letto decorate e ispirate a vari scenari visti all’interno del franchise e 5 bagni, oltre ad altre stanze ricreative comuni.

Potete vedere tutte le immagini della villa cliccando sulla foto qua sotto:

nimali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata all 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

