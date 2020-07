arrivava nelle sale americane 25 anni fa. Per celebrare questo anniversario la Funko ha deciso di realizzare delle peculiari figure della linea POP! che riproducono gli iconici alieni verdi visti nel franchise di Toy Story che omaggiano altri personaggi legati alla Pixar (da film come A Bug’s Life, Alla Ricerca di Dory, Up e lo stesso Toy Story).

Potete vedere l’immagine delle figure qua sotto:

Ecco la sinossi di Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli:

Il film inizia nel momento in cui il bambino Andy sta giocando con i suoi giocattoli, quando manca una settimana al trasloco della sua famiglia. Dopo essersi divertito nella sua cameretta, corre in salotto con il suo giocattolo preferito, Woody, un pupazzo cowboy in vecchio stile. Andy, in seguito, parla con sua madre dei preparativi per la propria festa di compleanno (anticipata di una settimana per farla prima del trasloco) e va a rimettere Woody sul letto della cameretta; dopo che il bambino se ne e’ andato, lo sceriffo prende vita e convoca tutti gli altri giocattoli per una riunione. Essendo il compleanno del loro padroncino, i giocattoli, e tra essi soprattutto il dinosauro Rex, temono molto di essere rimpiazzati a causa dell’arrivo di nuovi giocattoli in regalo. Woody, per tranquillizzare gli amici, manda una pattuglia di soldatini verdi di plastica in salotto, dove si nascondono dentro una pianta per spiare la festa, comunicando, tramite una rice-trasmittente, cio’ che e’ stato regalato ad Andy. Tutto sembra andare liscio, ma, ad un tratto, la mamma di Andy tira fuori da un armadio un regalo a sorpresa; non si riesce a capire che cosa sia, dato che un bambino si e’ messo davanti al capo dei soldatini bloccandogli la visuale e poi Rex fa accidentalmente cadere il ricevitore della rice-trasmittente. Si riesce a capire solo che Andy sta per rientrare nella camera con i propri amici. Tutti i giocattoli ritornano ai loro posti immobilizzandosi, mentre Andy butta Woody giu’ dal letto, mettendo al suo posto il giocattolo misterioso.