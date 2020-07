Manca poco più di un mese e mezzo all’ evento online DC Fandome , durante il quale la Warner Bros rivelerà novità non solo sui progetti in corso per il DC Extended Universe, ma anche per quelli futuri, uno dei quali potrebbe essere un film dedicato a. Nel sito della manifestazione, infatti, i fan hanno scovato due “misteriosi progetti”, e chissà Zatanna non sia uno di quelli.

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di questa pellicola era il 2018, quando si disse che alla luce del fatto che Justice League Dark era in stallo la major era intenzionata a sviluppare un progetto dedicato alla maga supereroina creata da Gardner Fox e dal disegnatore Murphy Anderson. Da allora non si è saputo più nulla, tuttavia ora un nuovo rumour inizia a circolare: stando a quanto riporta Jeremy Conrad sul suo sito, la Warner sarebbe tornata a lavorare sul progetto in maniera molto più attiva, e chissà che proprio il mese prossimo non possano arrivare conferme a riguardo. Secondo il blogger, il film sarà slegato alla serie di Justice League Dark cui JJ Abrams sta lavorando per HBO Max.

Nel frattempo, il rumour ha già fatto scatenare i fan su Twitter con i casting più disparati. La prima è l’attrice Jameela Jamil, che ha proposto se stessa per la parte, pur ammettendo di essere “troppo goffa per questo ruolo”:

I’m too clumsy for this role but… pic.twitter.com/fgXtKlH9Jl — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) July 3, 2020

Ma in molti concordano che un’ottima scelta sarebbe Eiza Gonzalez:

Eiza es la mejor opción, así es. pic.twitter.com/pidZhU18gZ — yair beristain (@yairberistain) July 3, 2020

Per Zatanna non sarebbe comunque la prima volta sullo schermo: è comparsa in Batman: The Animated Series, Justice League Unlimited, Smallville e Young Justice, oltre a essere tra i protagonisti del film d’animazione Justice League Dark. La sua presenza era prevista nel film sulla Justice League Dark di Guillermo del Toro poi cancellato.