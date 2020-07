Secondo quanto riportato da Deadline (Suits, Il Cavaliere Oscuro) e(FBI, La Fantastica Signora Maisel) sarebbero entrati a far parte del cast di, dramma diretto da James Ganiere e basato su una sceneggiatura di Rebekah Ganiere.

Il lungometraggio segue la storia del sedicenne Mark (Jackson) che, dopo la morte della madre adottiva, scappa insieme al fratellastro Tristan (interpretato da Christian Ganiere), un ragazzo autistico e affetto da disturbo da stress post-traumatico per stare insieme e non essere separati dal sistema. Tuttavia Mark scopre che tenere insieme lui e sua fratello è più difficile di quel che sembra. Dovranno fare affidamento l’uno sull’altro e anche su un veterano militare in pensione di nome Stan in cerca della propria redenzione.

Del cast fanno parte anche Tom Nowicki (Ozark, Preach), Miriam A. Hyman (The Chi, Panama Papers), Sal Velez Jr (The Way Back, Black Summer), Michael Patrick Lane (Tully) Petri Byrd (Judge Judy), Stacy Haiduk (Prison Break, True Blood) Ethan McDowell (Doom Patrol, Space Command), Zuri Starks (Valley of the Zombies), Sunday Curry (The Price of Fame) e Starletta DuPois (Charming the Hearts of Men, Le Pagine della Nostra Vita).

