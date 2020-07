è una delle più grandi interpreti del cinema e del teatro, ha vinto un Oscar, un Tony, due Golden Globe, 10 BAFTA, ha ricevuto l’onorificenza di “Dama di commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico” e, come se non bastasse, è anche diventata una star di TikTok.

Nel corso della quarantena l’attrice è comparsa nei video di suo nipote Sam Williams sottoponendosi a quiz, balletti e siparietti esilaranti, contribuendo a rendere virali i video del nipote.

In un’intervista con Channel 4 News l’attrice ha spiegato che in realtà la celebre applicazione l’ha aiutata effettivamente molto:

Mi ha salvato la vita. Non so niente di TikTok. Sam è la persona esperta in materia che ha tutte queste idee, è diventato molto rigido su questo. […] È stato lui a convincermi. Ho dovuto provare tutti quei movimenti. Non pensate che mi siano venuti naturali.