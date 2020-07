In uno scambio con un altro utente sempre sullo stesso social network, il regista ha preannunciato che “potrebbe esserci qualcosa in arrivo” prima della DC Fandome prevista per il prossimo 22 agosto.

È in arrivo un altro teaser dopo quello mostrato qualche settimana fa?

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

