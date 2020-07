aprirà la 35esima edizione della Settimana della Critica, sezione indipendente nell’ambito della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 2 settembre.

A darne notizia Variety, che pubblica anche una clip del film in costume e in lingua inglese diretto dall’italo/svizzero Carlo Hintermann. La pellicola, girata nel 2017 in Trentino, è prodotta da Terrence Malick. Nel cast Charles Dance (Game of Thrones), Lotte Verbeek (Outlander) e Sverrir Gudnason (Borg/McEnroe), insieme a Filippo Nigro e Giselda Volodi.

Il film è incentrato sulla storia del rapporto tra paziente e dottore visto dagli occhi di una studentessa di medicina di nome Eva (Verbeek), come spiega la sinossi ufficiale:

Eva, giovane e promettente medico, abbandona al’improvviso la sua brillante carriera per studiare Storia della Medicina e lasciarsi alle spalle il suo passato. In realtà quella che sembra una scelta incomprensibile è motivata da una condizione profondamente drammatica. Nella sua “fuga” Eva incontra Henry il tutor con il quale lavora su “Il libro delle visioni”, uno scritto di Joahn Anmuth, medico prussiano del XVIII secolo, che contiene le speranze, le paure e i sogni di più di 1800 pazienti. Le vicende del medico si intrecceranno indissolubilmente con quelle di Eva, in un gioco di specchi tra presente e passato.

The Book of Vision è scritto da Marco Saura e Carlo Hintermann, quest’ultimo al suo primo lungometraggio di fiction da regista dopo aver diretto alcuni documentari ed essere stato regista di seconda unità per le riprese italiane di The Tree of Life di Malick. Malick ha contribuito a mettere insieme un team di altissimo livello per la produzione, dal direttore della fotografia Joerg Widmer allo scenografo David Crank.

Hintermann ha confermato a Variety di essere al lavoro per far approdare il cast del film al Lido. “Nulla succede per caso,” ha affermato il regista, “questo film parla di rinascita e Venezia servirà per definizione a reinventarci dopo il trauma che abbiamo attraversato.”

La 77esima edizione del Festival di Venezia si terrà dal 2 al 12 settembre. Trovate maggiori informazioni sul Festival in questo archivio.