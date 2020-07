Nell’articolo sono presenti alcune interessanti dichiarazioni della regista che ha alluso a un “passaggio di testimone” da Natasha (Johansson) a Yelena (Florence Pugh) e alla genesi di un altro franchise:

Alcuni fan sono rimasti delusi dall’assenza di un funerale dedicato a Natasha dopo il sacrificio in Avengers: Endgame:

Scarlett, quando ne abbiamo parlato, mi ha detto che Natasha non avrebbe voluto un funerale. È una donna troppo riservata, e in ogni caso la gente non sa davvero chi è. Quello che abbiamo fatto con questo film è stato assecondare il dolore provato dalle parole piuttosto che proporre una celebrazione pubblica. Credo si tratti di un finale perfettamente adeguato a lei.

Il 6 ottobre arriverà in libreria un volume speciale dedicato al film. Su Amazon è disponibile un’anteprima con nuove immagini e un passaggio interessante da un’intervista con Scarlett Johansson:

Sono davvero felice di tutto il lavoro fatto con i film dei Marvel Studios. Ho ritenuto Avengers: Endgame così soddisfacente che volevo assicurarmi che anche Black Widow lo fosse, non solo per gli appassionati, ma anche per me stessa, da un punto di vista artistico e creativo, dopo aver interpretato questo personaggio per dieci anni. Questo film rappresenta un’opportunità di guarigione in un certo senso e di comprensione del perché Natasha decida di far quel sacrificio finale in Avengers: Endgame.