Anche se la Casa di Topolino sarà indubbiamente soddisfatta della performance ottenuta dalla versione filmata del pluripremiato musical di Lin-Manuel Miranda Hamilton (nel corso del fine settimana i download dell’app di Disney+ sono volati ) si tratterà di un successo che resterà collegato alo mondo dello streaming che non si tradurrà in un riconoscimento agli Oscar da parte dell’Academy

La Disney aveva pianificato una release cinematografica di Hamilton fissata all’ottobre del 2021, un antipasto alla successiva diffusione su Disney+, ma questo non basta a qualificare il musical come opera capace di essere tenuta in considerazione dagli Oscar. Anche se, ad aprile, l’Academy ha modificato le proprie regole in vista dell’edizione 2021, un’edizione che dovrà necessariamente fare affidamento su pellicole inizialmente pianificate per la release in sala, ma che poi, per colpa del nuovo Coronavirus che dalla Cina si è poi propagato in tutto il mondo, sono approdati su piattaforme streaming, stando all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences “Le versioni registrate di produzioni teatrali non sono ammissibili”.

Pur in presenza di un precedente, “Give ‘em Hell, Harry”, registrazione dell’omonimo spettacolo che, nel 1976, valse una nomination come Miglior Attore a James Whitmore, tutto è poi cambiato dal 1997, con una disposizione che ha difatto escluso questa tipologia di produzioni.

Come descritto nel comunicato ufficiale, il film è un passo avanti nell’arte della “ripresa dal vivo” che trasporta il pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Combinando i migliori elementi del teatro dal vivo, del cinema e dello streaming, il risultato è un’esperienza cinematografica che rappresenta un modo completamente nuovo di vivere Hamilton.

La versione filmata del musical è stata registrata al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016 e annovera nel cast il vincitore del Tony Award® Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Alexander Hamilton. Daveed Diggs interpreta Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson, mentre Renée Elise Goldsberry è Angelica Schuyler; Leslie Odom, Jr. è Aaron Burr; il nominato ai Tony Award Christopher Jackson interpreta il ruolo di George Washington; Jonathan Groff è King George; Phillipa Soo è Eliza Hamilton e Jasmine Cephas Jones interpreta Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Okieriete Onaodowan è Hercules Mulligan/James Madison e Anthony Ramos è John Laurens/Philip Hamilton.

