Tra pochi giorni uscirà, il nuovo film scritto e interpretato da, che fino a qualche mese fa doveva uscire al cinema ma che dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus è stato comprato da Apple TV+ per 70 milioni di dollari e debutterà direttamente in streaming.

E proprio Hanks, in una lunga intervista su The Guardian, ha spiegato di non essere affatto contento della cosa:

Passare dal cinema allo streaming mi ha spezzato il cuore. Non voglio far arrabbiare i miei capi della Apple, ma c’è proprio una differenza sostanziale nella qualità dell’immagine e del suono.

Hanks è particolarmente legato a questo film, anche perché lo ha prodotto e sceneggiato, dedicandosi all’adattamento del romanzo The Good Shepherd di C.S. Forester per quasi un decennio, e ci teneva molto che venisse visto sul grande schermo.

L’attore è tornato anche a parlare di quanto accaduto a marzo, quando lui e sua moglie Rita Wilson sono diventati, loro malgrado, le “celebrità-canarino nella miniera del Covid-19”:

Per fortuna non abbiamo sofferto nessuna conseguenza dopo la malattia. È stato scomodo, perché dopo un paio di settimane il virus era andato via e noi avevamo avuto reazioni molto diverse, il che è stato strano. Mia moglie aveva perso il senso del gusto e dell’olfatto, aveva avuto una forte nausea e una febbre molto più alta della mia. Io avevo avuto dolori muscolari, ero sempre stanco e non riuscivo a concentrarmi su nulla per più di 12 minuti. Ma quest’ultima cosa è naturale nel mio carattere!

La pellicola, diretta da Aaron Schneider (Get Low) e ispirata a fatti realmente accaduti, segue un comandante della marina di nome Ernest Krause (Hanks) che viene assegnato al comando di un cacciatorpediniere chiamato Greyhound. L’uomo attraverserà l’Oceano Atlantico braccato dagli U-Boot nazisti. Del cast fanno parte anche Elisabeth Shue (La Battaglia dei Sessi), Rob Morgan (Mudbound), Stephen Graham (Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar), Tom Brittney, Manuel Garcia-Rulfo, Lee Norris e Grayson Russell.

Il progetto è stato prodotto dallo stesso Hanks con la Playtone insieme a Gary Goetzman.

La sinossi recita:

Tom Hanks è un veterano della Marina Militare di lunga data che, in qualità di primo capitano, ha il compito di proteggere un convoglio di 37 navi che trasportano migliaia di soldati e i tanto necessari rifornimenti attraverso le insidiose acque dell’Atlantico durante la Seconda Guerra Mondiale. Per cinque giorni senza copertura aerea, il capitano e la sua piccola forza di tre navi di scorta devono farsi strada attraverso una zona dell’oceano conosciuta come “la Fossa Nera”, combattendo gli U-Boot nazisti e proteggendo le loro preziose navi e i loro soldati. “Greyhound” si ispira agli eventi della Battaglia dell’Atlantico, che si svolse nei primi mesi dell’alleanza dell’America con la Gran Bretagna e le forze alleate. Stephen Graham, Rob Morgan ed Elisabeth Shue sono i protagonisti al fianco di Hanks. “Greyhound” è stato scritto da Tom Hanks, diretto da Aaron Schneider e prodotto da Gary Goetzman.

Greyhound sarà disponibile su Apple TV+ dal 10 luglio in tutto il mondo.