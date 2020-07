“Niente, niente, niente, niente” ha detto Fraser. “Però posso dirti quello che hanno già detto alcuni attori. È un film basato sui personaggi, personaggi come quello di Andy Serkis e quello di Robert Pattinson. È uno script ottimo, come tutti quelli dei film di Matt, ben strutturato“.

Sull’atmosfera del film:

È una bella domanda e una che anche noi ci siamo posti. Non posso entrare nel dettaglio naturalmente, c’è oscurità nel personaggio e c’è bisogno di creare atmosfera, una cosa ovvia trattandosi di un film di Batman. Non credo che visivamente sarà troppo opprimente, non puntiamo a quello. Non è una gara a chi fa il film più cupo di tutti. Vogliamo creare qualcosa di affascinante. Adoro l’atmosfera di alcuni fumetti e in alcune graphic novel si vede tutto molto chiaramente… me la sto spassando con l’illuminazione dei set. È dura, ma è soddisfacente.