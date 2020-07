“Avengers uniti”. La battuta che Captain America pronuncia nell’atto finale diè un momento tanto atteso quanto iconico. Trattandosi di una frase così celebre e essendosi davvero tanti personaggi disponibili, c’è mai stata la possibilità che fosse affidata a un altro supereroe dell’Universo Cinematografico Marvel?

ComicBookMovie lo ha chiesto ai diretti interessati, ai fratelli Russo, che hanno risposto:

Anthony: No!

Joe: Davvero, no. Abbiamo sempre pensato che fosse il momento di Cap, e non sono neanche sicuro del perché. Per noi doveva essere lui a dirla.

Anthony: Non mi pare ci sia mai stato un momento in cui abbiamo pensato di affidarla a qualcuno diverso da Cap. Cap è sempre stato una guida speciale per noi nel corso della narrazione perché è stato il nostro punto d’accesso all’UCM. Ecco perché facciamo molto riferimento a questo personaggio per molti degli snodi più importanti della storia.