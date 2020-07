Quella del 2020 doveva, fra le altre cose, essere l’estate di, il film con Tom Cruise sequel della leggendaria pellicola diretta dal compianto Tony Scott.

Come noto, a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus, il film è stato rimandato a dicembre tanto che ora il regista della pellicola ne parla insieme a Empire nel nuovo numero dedicato ai grandi film in arrivo dopo l’estate.

L’edizione online del magazine segnala un estratto in cui Joseph Kosinski parla del personaggio che Tom Cruise è tornato a interpretare:

Per certi versi, è ancora il ragazzo che ricordiamo dal primo Top Gun. Tiene ancora in un hangar la sua vecchia Ninja e indossa ancora i Ray-Ban aviators.È il migliore in quello che fa e ha dedicato tutta la sua vita all’aviazione. Una cosa che è arrivata con un costo tanto che Maverick dovrà fare i conti col proprio passato e riconciliarsi con esso. È una storia basata su un rito di passaggio, un po’ come il primo film. Ma, chiaramente, è un uomo che si trova in una fase differente della propria vita.