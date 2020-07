20 anni fa approdava nelle sale americane, primo capitolo del franchise comedy che nel tempo ha generato ben 5 capitoli.

Per questo motivo Anna Faris, attrice apparsa nei primi quattro film della saga, ha voluto celebrare questo anniversario con un post su Twitter.

Ecco il post dell’attrice:

20 years ago I had no idea the killer was in the house. Happy anniversary Scary Movie! pic.twitter.com/nllBWCc55u

Qua sotto trovate la sinossi del primo film di Scary Movie:

Una studentessa sola in casa riceve una telefonata misteriosa da qualcuno che comincia a minacciarla. La ragazza comincia a correre fuori, in giardino, fino a quando non ha più forza per opporsi e finisce per essere uccisa dallo spietato assassino. L’omicidio scuote la tranquillità del locale college. Da questo momento un gruppo di studenti, un po’ impauriti un po’ incuriositi, comincia a parlare di questo avvenimento. Convinti che tra loro si nasconda un omicida, la più attiva Cindy e poi gli altri Buffy, Brenda, Bobby, Greg, Shorty e Ray mettono in atto strategie per difendersi da eventuali pericoli e per fare in modo che il colpevole sia smascherato. Sul posto poi arriva l’inviata Gail Hailstrom, che vuole sapere tutto e non ne vuole sapere di allontanarsi. Questi scontri, tra chi cerca di nascondersi e chi cerca di scoprire la verità, mettono in atto una serie di equivoci, incomprensioni, battibecchi e confusione a non finire. Dietro la maschera dell’attentatore, si muove la pazzia schizoide di un confuso rimescolatore di immagini viste al cinema e in televisione.