La Sony Pictures Classics ha diffuso in rete la prima immagine di, la dark comedy scritta e diretta da Azazel Jacobs (The Lovers – Ritrovare l’amore) con(Boy Erased – Vite cancellate).

Basato sul romanzo best seller del 2018 scritto dall’autore canadese Patrick deWitt il film segue la storia della madre ricca e vedova, Frances Price, e del figlio Malcolm Price. I due hanno una relazione un po’ disfunzionale in quanto Frances è una madre molto possessiva e il figlio è emotivamente bloccato. Insieme al duo troviamo anche il gatto di famiglia chiamato Small Frank, posseduto dallo spirito del defunto marito di Frances. A causa di un fallimento imminente la donna decide poi di far trasferire la famiglia da New York a Parigi.

Del cast fanno parte anche Tracy Letts (Homeland), Danielle MacDonald (Voglio una Vita a forma di Me), Valerie Mahaffey (Desperate Housewives) e Susan Coyne (Slings & Arrows).

Potete vedere l’immagine qua sotto:

Thorsten Schumacher ha prodotto French Exit. Il lungometraggio dovrebbe arrivare nelle sale quest’anno.

Negli scorsi anni abbiamo visto Lucas Hedges in film come La regola del gioco, Grand Budapest Hotel, The Zero Theorem – Tutto è vanità e Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: CS