Sono ufficialmente partire le riprese di Songbird, il thriller pandemico prodotto da Michael Bay e diretto da(Into the Dark) anche autore dello script insieme a Simon Boyes (Misconduct).

Qualche giorno fa, dopo l’annuncio dell’ingresso nel cast di Demi Moore,Craig Robinson, Paul Walter Hauser e Peter Stormare, la lavorazione era stata bloccata sul nascere dal sindacato attori per questioni relative ai protocolli di sicurezza anti-COVID 19. La SAG-AFTRA, potente sindacato degli attori di Hollywood, ha ritirato il divieto di lavorare al thriller Songbird prodotto da Michael Bay solo 24 ore dopo averlo emesso.

Insieme alla news sull’avvio delle riprese, Deadline segnala anche che ci sono stati nuovi ingressi nel cast della pellicola ovvero Bradley Whitford e Jenna Ortega.

Songbird, lo ricordiamo, è uno dei primi film che verranno girati a Los Angeles da quando l’area ha fermato le produzioni a marzo per via del lockdown.

Il cast del film era stato annunciato una settimana fa: Demi Moore, Craig Robinson, Paul Walter Hauser e Peter Stormare sono stati scelti per entrare nel cast del thriller pandemico di Adam Mason (Into the Dark), anche autore dello script insieme a Simon Boyes (Misconduct). La pellicola sarà prodotta dal regista con la Invisible Narratives, etichetta produttiva dell’ex capo della produzione della Paramount Adam Goodman.

Questa la sinossi preliminare:

Al centro del film la storia d’amore tra un corriere di nome Nico, che ha una rara immunità, e Sara, una giovane artista. Per stare con la ragazza che ama, il nostro eroe dovrà affrontare la legge marziale, vigilanti assassini e una famiglia potente guidata da una matriarca (interpretata da Moore) che non si fermerà davanti a nulla per proteggere la sua famiglia e il suo stile di vita.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!