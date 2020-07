Come sappiamo Netflix sta sviluppando il sequel di, il film del 2017 diretto da David Leitch con protagonista

Ma la Theron è anche la protagonista di un’altro film arrivato oggi su Netflix, ovvero The Old Guard. E proprio durante la produzione di quest’ultimo progetto l’Hollywood Reporter ha voluto stuzzicare l’immaginazione dell’attrice sottoponendogli una proposta interessante, ovvero un crossover tra Atomica Bionda e John Wick. Ecco la sua risposta.

Senti, non appena mi chiameranno io ci sarò. Devono solo dirmi dove presentarmi e quando. Keanu [Reeves] è una delle persone che più preferisco a questo mondo, lo adoro assolutamente. Lo rispetto, lo ammiro e sono davvero grata di aver lavorato a due film con lui. Entrambi ci troviamo in questo nuovo stadio della nostra carriera, e Atomica Bionda è stato molto influenzato da John Wick. Quindi se riusciamo a far incontrare quei due personaggi in una linea temporale che abbia senso, io ci sto.

Ecco le informazioni su Atomica Bionda

La sinossi:

Il premio Oscar Charlize Theron esplode in estate in Atomica Bionda, un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori.

Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.