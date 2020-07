Sembra strano a credersi, manon ha mai ricevuto un’offerta per comparire nell’Universo Cinematografico Marvel.

A rivelarlo è stato la stessa attrice, ospite del podcast The Big Ticket di Variety, impegnata a promuovere The Old Guard. Sulla possibilità di interpretare una supereroina in un film, l’attrice ha svelato di non aver mai aver ricevuto proposte dalla Marvel/Disney:

Giuro su Dio. Non me l’hanno mai chiesto. No, non sto mentendo. Ma va bene così. Sapete che vi dico? Mi sto spianando la strada sola, mi sto creando le mie opportunità e va bene così.

The Old Guard è da oggi disponibile su Netflix.

Nel cast principale, oltre a Charlize Theron, troviamo il nostro Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot), Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange, 12 anni schiavo), Matthias Schoenaerts e KiKi Layne (Se la strada potesse parlare).

Questa la sinossi:

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica. Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.

Alla regia troviamo Gina Prince-Bythewood su una sceneggiatura di Greg Rucka (Lazarus, Wonder Woman).

Vi piacerebbe vedere Charlize Theron in un film Marvel? In quale ruolo? Ditecelo nei commenti!