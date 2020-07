Da molto non sentiamo più notizie riguardanti l’adattamento cinematografico di, nota opera fumettistica firmata da

Anni fa Joseph Gordon Levitt e lo sceneggiatore Eric Heisserer erano collegati al progetto, che alla fine non è andato mai in porto per divergenze creative con gli studios.

Ora lo stesso Gaiman, in occasione della presentazione dell’audiolibro della sua opera, ha rivelato che in passato (ben 30 anni fa) ha avuto delle discussioni in merito al lungometraggio di Sandman con la Warner Bros., e che lui sconsigliò effettivamente di realizzarlo:

Ricordo di aver aver avuto il mio primo incontro riguardo un film su Sandman nel 1990, penso, partecipai a questo meeting con la Warner e loro mi dissero: “beh, cosa ne pensi di un film su Sandman?”, e io risposi: “Per favore, non fatelo”. E ricordo che Lisa Henson, dirigente della Warner Bros., mi guardò perplessa e disse: “Nessuno è mai entrato nel mio ufficio chiedendomi di non fare un film prima d’ora”. E io gli risposi: “Beh, sono quel nessuno. Per favore, no. Sto lavorando al fumetto e un film sarebbe solo una distrazione e una grande confusione. Lasciami fare le mie cose”.

Sandman è una serie a fumetti della Vertigo/Dc Comics scritta tra il 1988 e il 1996 da Neil Gaiman che mescola horror, fantasy ed eventi storici. La storia ruota attorno a Sogno, personificazione dei sogni e delle storie, uno dei sette Eterni che rappresentano uno dei sette aspetti dell’esistenza umana.

Cosa ne pensate di un film basato sull’opera di Gaiman? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: ComicBook